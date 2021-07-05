Неизвестные взломали аккаунты в созданной командой Трампа соцсети

Неизвестные взломали ряд учетных записей в социальной сети GETTR, которую создал Джейсон Миллер - бывший помощник и пресс-секретарь 45-го президента США Дональда Трампа. По данным портала Business Insider, атаке подверглись аккаунт самого Миллера (главы соцсети), учетные записи экс-госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Трампа Стивена Бэннона, а также других лиц из окружения бывшего американского лидера.

Имена учетных записей были изменены, в новых названиях содержались призывы к "освобождению Палестины". Спустя несколько часов после атаки аккаунтам были возвращены первоначальные имена. Один из пользователей уже взял на себя ответственность за произошедшее. Он заявил, что сделал это "ради смеха", поскольку это было просто с технической точки зрения, пишет ТАСС.

О создании новой социальной сети было объявлено в начале июля. В описании соцсети говорится, что ее миссия заключается в "продвижении культуры здравого смысла, защите свободы слова и противодействии монополиям социальных сетей, а также создании открытой платформы для обсуждения различных идей и решений".

Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в соцсетях. Его аккаунты были заблокированы после штурма здания Конгресса сторонниками республиканца шестого января. Трамп назвал "абсолютным позором" для страны его блокировку в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. По его словам, компании лишили президента США права на свободу слова.