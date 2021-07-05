Нил Ушаков назвал "детским шоу" инцидент с заменой флагов во время ЧМ по хоккею в Риге

Как уже сообщала "РГ", глава рижской думы Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 мая публично заменили государственный флаг Беларуси на оппозиционную символику.

Даже будучи патриотом латвийской столицы Ушаков, тем не менее, был вынужден констатировать, что "в Европе много городов, которые были значительно лучше подготовлены к проведению ЧМ". И только благодаря хорошему отношению к городу со стороны Международной хоккейной федерации, полагает он, удалось сохранить ЧМ в Риге. "И в этой ситуации мэр, который вместе с министром иностранных дел лично обещал, что не будет никаких политических демаршей, через несколько месяцев обманывает всех и устраивает детское шоу с заменой флага", - с возмущением заявил евродепутат.

Спорт, убежден он, должен быть свободен от политики. Вот почему, полагает Ушаков, теперь вероятность того, что в ближайшие годы Рига получит какие-либо международные соревнования, равна нулю. "С нами никто никогда не свяжется, ведь после Беларуси будут и другие страны, с которыми будут вестись дискуссии, а на нас нельзя положиться", - резонно заметил он.

Высказался евродепутат и по поводу замены российского флага во время чемпионата мира по хоккею на олимпийский, напоминает ТАСС. "Бегать по городу и менять флаги во время международных соревнований в целом не очень хороший стиль для мэра. Менять же флаги, которые твоя Дума только что сама вывесила, - это или очередной элемент в шоу под названием "рестарт Риги", или Стакис уже просто готовится к выборам в сейм и эвакуации из Рижской думы", - резюмирует политик.

Как уже сообщалось, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с инцидентом с государственным флагом страны Беларуси в Риге. В надзорном ведомстве дали понять, что надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов.

Следует добавить, что еще первого июля официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Россия после инцидента с флагом закрыла въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису.