Нотариусы объяснили, что вселяться в чужие квартиры по доверенности запрещено

Федеральная нотариальная палата сделала специальное разъяснение: никто не вправе вселиться в чужую квартиру на основании доверенности на долю в ней. Любого человека, предъявляющего такую доверенность хозяевам квартиры на ее пороге, следует считать самозванцем.

Многие владельцы маленьких долей в большой квартире используют их как плацдарм для захвата всего жилья. Фото: Сергей Михеев

Прозвучавшее разъяснение прежде всего важно для правоохранителей. Они не вправе разводить руками, когда кто-то ломится в чужую квартиру даже с доверенностью от собственников в руках. А хозяева квартиры, столкнувшиеся с нежеланными визитерами, должны знать о возможностях своей защиты.

С новой проблемой столкнулись граждане, в чьих квартирах есть небольшие доли, принадлежащие другим людям. Принципиально важно, что доли именно небольшие, жить на них невозможно. Однако владельцы долей стали выписывать доверенности квартирным рейдерам, которые с этими документами пытаются вселиться.

Нередко маленькие - вплоть до микроскопических - доли достаются каким-то посторонним людям после раздела наследства. По сути человек получает некие птичьи права в чужой квартире: он не может прийти и поселиться на своем квадратном метре. Однако формально он - тоже хозяин.

У такого микрособственника есть два пути. Первый: так и жить, зная, что там, за железными дверьми есть твой собственный квадратный метр. Ты не можешь пройтись по нему без приглашения, но он - твой. Радуйся.

Схемы отъема вторичного жилья приобретают все более изощренные формы, а раскрываемость преступлений в сфере оборота недвижимости падает

Второй путь: продать этот метр хозяину всей остальной квартиры. Вопрос только в цене. Проблема в том, что микрохозяева порой хотят слишком много. Переговоры идут долго и нервно. Но и легально продать свой метр кому-то третьему они не могут: какой честный человек согласится купить такие птичьи права?

Другая проблема в том, что не все наследники - достойные люди. Некоторые из них выбирают недостойные методы и обращаются к квартирным рейдерам. В основном чтобы набить цену на свою микродолю.

Об этом на своем горьком опыте узнал житель Москвы Михаил С. В его квартире, доставшейся по наследству, две маленькие доли принадлежат очень дальним несовершеннолетним родственникам. Суд отказал им во вселении, так как эти две доли невозможно превратить в мало-мальски жилое помещение, даже если их соединить. Однако мать детей-владельцев выписала от их имени доверенность квартирным рейдерам. А те, в свою очередь, попытались прийти и потеснить жильцов - мол, мы тут тоже вправе квартироваться.

Однако доверенность на распоряжение имуществом не дает права на вселение. Тем более если и сам владелец доли не может явиться и жить в своих владениях.

"По доверенности вселиться нельзя, - подчеркивает член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы Александр Сагин. - Доверенность - это письменное полномочие делать что-то в интересах кого-то, например, получить документы, продать имущество и т.д.".

Иными словами, подыскать покупателя и оформить сделку по доверенности можно. Получить какую-то выписку тоже не возбраняется.

"Но нельзя передать полномочия, которые в силу своей специфики человек может делать только сам, - говорит Александр Сагин. - Например, нельзя в интересах кого-то есть, пить, спать, жить и т.д. Это может делать только сам человек. И второе нельзя: нельзя передать полномочий больше, чем есть у человека. Если человек не имеет прав что-то делать, он не может доверить это делать другому".

Поэтому, если в квартиру ломятся посторонние и предъявляют доверенность, то на них можно и нужно смело писать заявление в полицию.

По данным исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, рост мошенничеств в сфере оборота недвижимости составляет около 8 процентов в год. Причем схемы по отъему жилья приобретают все более изощренные формы, а раскрываемость преступлений в этой сфере падает. При этом чаще всего страдают участники рынка вторичной недвижимости. Это создает проблемы как для граждан, так и для профессиональных участников сферы оборота недвижимости.

"Для наведения порядка на рынке недвижимости важным является представительство всех участников этого рынка, так как все они имеют различный функционал. Риелтор работает с участниками сделки на этапе ее подготовки, нотариус гарантирует законность сделки, а регистратор вносит заведомо достоверные данные в реестры. Только таким образом можно остановить рост мошенничества, оспариваемость записей ЕГРН, огромные финансовые потери граждан и отсутствие стабильного рынка", - подчеркнул президент ФНП Константин Корсик.

Как отмечают эксперты, именно обращение к нотариусу при заключении сделок с недвижимостью позволяет гражданам чувствовать себя защищенными, а также гарантирует, что в будущем с такой сделкой не возникнет проблем.