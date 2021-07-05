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Рубрика: Культура

В Индии обнаружен таинственный город, погибший 2000 лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Индии археологи обнаружили следы древнего поселения, которое существовало в период от 4000 до 2000 лет назад и погибло по неустановленным пока причинам.

Фото: Jeff Gage/Florida Museum of Natural History
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Как сообщает The Hindu, открытие совершили специалисты Института морских исследований и исследований Юго-Восточной Азии (OIMSEAS). Они проводили раскопки в деревне Дургадеви, которая расположена примерно в 20 км от города Баласор. Раскопанный доисторический участок расположен между реками Сона и Бурахабаланг.

Археологи обнаружили здесь остатки довольно крупного поселения, которое имело правильную круглую форму и было окружено крепостной стеной. Определить хронологию удалось по трем хорошо прослеживаемым культурным слоям, которые были раскопаны. Эти слои относятся к трем культурным фазам: периоду энеолита (с 2000 до 1000 гг. до н.э.), железного века (с 1000 до 400 гг. до н.э.) и раннего исторического периода (с 400 до 200 гг. до н.э.).

Изучение этих слоев позволило выдвинуть гипотезу о том, что город был основан около 4000 лет назад, а свое существование он прекратил чуть более 2000 лет назад. Ученым еще предстоит выяснить причины, по которым погибло это поселение.

Находки указывают на то, что у местных жителей было развитое сельское хозяйство, причем они применяли передовые технологии. Так, с севера и юга были обнаружены каналы, которые тянулись к городу. Ученые считают, что вкупе с естественным рвом это было частью древней системы управления водными ресурсами, которая была создана еще при строительстве города, то есть ее возраст тоже составляет не менее 4000 лет.

Фото: iStock
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Археологам удалось раскопать фундамент одного из домов. Это здание имело круглую форму, его пол был создан из утрамбованной красной глины. Здесь же были обнаружены остатки керамической и медной посуды, которая была украшена различными орнаментами.

Специалисты считают, что найденный город принадлежал цивилизации Одиши. Анализ фундамента хижины и найденных предметов помог определить, каким был образ жизни этих людей. Исследователи считают, что они в основном занимались земледелием, приручением животных и рыболовством.

В ходе раскопок также были обнаружены многочисленные артефакты железного века и позднего исторического периода, включая глиняную посуду, гвозди, наконечники стрел, тигли и шлаки различных видов, терракотовые серьги, браслеты, бусы и несколько предметов конической формы.

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