В Индии обнаружен таинственный город, погибший 2000 лет назад

В Индии археологи обнаружили следы древнего поселения, которое существовало в период от 4000 до 2000 лет назад и погибло по неустановленным пока причинам.

Как сообщает The Hindu, открытие совершили специалисты Института морских исследований и исследований Юго-Восточной Азии (OIMSEAS). Они проводили раскопки в деревне Дургадеви, которая расположена примерно в 20 км от города Баласор. Раскопанный доисторический участок расположен между реками Сона и Бурахабаланг.

Археологи обнаружили здесь остатки довольно крупного поселения, которое имело правильную круглую форму и было окружено крепостной стеной. Определить хронологию удалось по трем хорошо прослеживаемым культурным слоям, которые были раскопаны. Эти слои относятся к трем культурным фазам: периоду энеолита (с 2000 до 1000 гг. до н.э.), железного века (с 1000 до 400 гг. до н.э.) и раннего исторического периода (с 400 до 200 гг. до н.э.).

Изучение этих слоев позволило выдвинуть гипотезу о том, что город был основан около 4000 лет назад, а свое существование он прекратил чуть более 2000 лет назад. Ученым еще предстоит выяснить причины, по которым погибло это поселение.

Находки указывают на то, что у местных жителей было развитое сельское хозяйство, причем они применяли передовые технологии. Так, с севера и юга были обнаружены каналы, которые тянулись к городу. Ученые считают, что вкупе с естественным рвом это было частью древней системы управления водными ресурсами, которая была создана еще при строительстве города, то есть ее возраст тоже составляет не менее 4000 лет.

Археологам удалось раскопать фундамент одного из домов. Это здание имело круглую форму, его пол был создан из утрамбованной красной глины. Здесь же были обнаружены остатки керамической и медной посуды, которая была украшена различными орнаментами.

Специалисты считают, что найденный город принадлежал цивилизации Одиши. Анализ фундамента хижины и найденных предметов помог определить, каким был образ жизни этих людей. Исследователи считают, что они в основном занимались земледелием, приручением животных и рыболовством.

В ходе раскопок также были обнаружены многочисленные артефакты железного века и позднего исторического периода, включая глиняную посуду, гвозди, наконечники стрел, тигли и шлаки различных видов, терракотовые серьги, браслеты, бусы и несколько предметов конической формы.