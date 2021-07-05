Памяти калужского спецэшелона

80 лет назад был сформирован Калужский спецэшелон для строительства оборонительных сооружений на западных рубежах Московской области. Начальником назначили Ефима Георгиевича Сверчкова.

2 июня глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с ветеранами войны и труда и учениками школы №25 почтили память Ефима Георгиевича, возложив цветы к его могиле.

"Представьте себе 2,5 тысячи молодых парней и девушек, которые поехали строить линию обороны Москвы. Мы не знаем, как могли бы развиваться события, если бы не они. Это подвиг в военное время, но мирных людей, которые впоследствии пошли воевать. Вот настоящие защитники Родины. Ефим Георгиевич и эти ребята для нас - яркий пример ответственности и патриотизма", - подчеркнул Юрий Моисеев.