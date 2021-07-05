Песков не подтвердил планы ввода войск в Афганистан

Россия не собирается вводить в Афганистан воинский контингент и не обсуждает эту тему с афганскими властями. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", - подчеркнул Песков.

Говоря о помощи Таджикистану с охраной границы, пресс-секретарь президента заметил, что ситуация развивается не лучшим образом, и пояснил, что решения будут принимать военные и пограничники. "В целом мы уже неоднократно говорили и повторяли, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране - предмет нашей повышенной обеспокоенности", - напомнил он.

"Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что происходит дестабилизация", - оценил Песков.