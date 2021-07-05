Песков оценил возможность издания собрания сочинений Путина

Все статьи и выступления президента РФ Владимира Путина доступны любому на сайте Кремля, напомнил, отвечая на вопрос журналистов о возможном выпуске полного собрания сочинений президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос о том, что, возможно, стоило бы их оформить в виде книги, пресс-секретарь президента заметил, что кто-то уже издавал, и добавил: "Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан".