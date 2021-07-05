Песков прокомментировал запрет маркировки "шампанским" продукции Moet Hennessy

Закон, касающийся определений игристого вина и шампанского, принят и должен выполняться. Российское виноделие будет всячески поддерживаться, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это такая история совсем давняя с названиями. Во многом они шла из советских времен", - напомнил Песков. "Закон принят и должен выполняться", - подчеркнул он.

"Конечно, здесь не лишним было бы еще раз отметить, что российское виноделие - отрасль нашей экономики, которая очень быстро и качественно развивается, несмотря на все кризисные моменты", - также заметил Песков. "Это сложная отрасль. Не то место, где живут "быстрые деньги", - добавил он. Процесс растянут по времени, но отрасль быстро развивается, она должна и будет всячески поддерживаться, заверил пресс-секретарь президента.