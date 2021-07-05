Под Тверью иномарка сбила насмерть 10-летнего водителя электросамоката

В Тверской области в результате наезда автомобиля погиб 10-летний ребенок, передвигавшийся на электросамокате.

Авария произошла 4 июля в 15:45 на втором километре автодороги Редкино - Озерки в деревне Заполок. По информации управления ГИБДД по Тверской области, 35 -летний водитель автомашины Ford совершил наезд на 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения автомашины.

- С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован. Скончался в больнице, - сообщили в ведомстве.

Следственный отдел по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовал по факту гибели ребенка доследственную проверку.