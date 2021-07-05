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Рубрика: Культура

Найдены предметы экспедиции первого покорителя Северной Америки

Текст: Денис Передельский
Фото: Jeff Gage/Florida Museum of Natural History Фото: Jeff Gage/Florida Museum of Natural History
Фото: Jeff Gage/Florida Museum of Natural History

В США археологи обнаружили на берегу реки Миссисипи более 80-ти металлических предметов, которые, предположительно, относятся к экспедиции конкистадора Эрнандо де Сото, первого европейского завоевателя Северной Америки.

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Исследование опубликовано в журнале American Antiquity, а краткий отчет о нем представлен Флоридским музеем естественной истории. По словам Чарльза Кобба, ведущего автора исследования, предметы были найдены на северо-востоке Миссисипи в месте, известном как "Фермы Старка".

Археологи обнаружили здесь десятки металлических предметов, которые использовались коренным народом Чикасо в качестве домашних инструментов и украшений. Детальный анализ показал, что на самом деле эти предметы индейцы изготовили из предметов европейского происхождения. Иными словами, они были переделаны.

Датирование показало, что металлические изделия относятся к XVI веку, вероятно, к его середине. Это был тот период времени, когда у коренного населения еще не было собственных металлических изделий. Но они были у экспедиции, которую возглавлял конкистадор Эрнандо де Сото. Он считается первым европейским покорителем Северной Америки, хотя миссия его оказалась не такой успешной, как миссии его "коллег" в Мезоамерике.

Исследователи предполагают, что испанцы оставили многие свои вещи, спасаясь бегством от нападения воинов Чикасо. Этому предшествовал конфликт, который де Сото сам спровоцировал с местными племенами. Он прибыл на берега Миссисипи в 1540 году и более года путешествовал по юго-востоку.

Его экспедиция насчитывала около 600 человек, сотню лошадей и свиней. С собой завоеватели привезли и пушки. Ранее де Сото сыграл ключевую роль в разрушении Испанией империи инков в Южной Америке. Там он стал богатым человеком, но переехал на территорию современной Флориды, чтобы увеличить свое богатство.

Экспедиция де Сото не нашла много золота в Северной Америке. Она продвигалась вдоль Миссисипи, изредка воюя с недружественными племенами. Но с большнством встреченных народов де Сото предпочитал заключать мир.

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Так, его союзниками стало племя Чикасо, чей лидер Чикаша Минько разрешил испанцам остаться в одной из деревень, чтобы перезимовать. Конкистадор явно злоупотребил гостеприимством. Из письменных источников известно, что напряжение между хозяевами и гостями нарастало. Чикасо пришлось кормить испанский гарнизон.

В то же время де Сото казнил двух местных жителей и отрубил руки еще одному, обвинив его в краже свиней. А с приближением весны де Сото потребовал, чтобы Чикаша Минько предоставил ему сотню своих людей, которые должны были нести испанское снаряжение к следующему пункту назначения.

Согласно испанским отчетам, именно этот разговор и не удался конкистадору. Вскоре после него индейцы под покровом ночи внезапно напали на лагерь испанцев и сожгли его, убив более десятка вражеских солдат.

Бежавшие испанцы отошли примерно на полтора километра и разбили временный лагерь. Вскоре и он был атакован воинами Чикасо. Вероятно, в том сражении испанцы и побросали многие свои вещи, а индейцы их подобрали и приспособили для личных нужд.

В частности, из кусочков меди они изготовили подвески, из обручей для бочек - режущие инструменты, а из подков - скребки. Ученые отмечают, что найденные предметы являются всего лишь вторым прямым археологическим доказательством того, что экспедиция де Сото контактировала с коренными жителями.

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