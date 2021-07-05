Портал госуслуг сможет давать индивидуальные рекомендации пользователям

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проекты постановлений, устанавливающие новые правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления персонализированных госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ближайшие два года портал госуслуг получит возможность предоставлять услуги, подобранные на основе анализа информации из личного кабинета пользователя.

"Например, госуслуга по назначению пенсии подразумевает под собой несколько видов пенсий: страховой по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальной и так далее. При этом виды этих пенсий могут суммироваться в зависимости от конкретного случая. За счет работы инструмента профилирования гражданину в автоматическом режиме будет предложен соответствующий вид пенсии, который он сможет оформить", - пояснили в Минэкономразвития.

Единый портал будет сам предлагать пользователю нужный вариант, освободив его от необходимости самостоятельно искать в правовых актах критерии, которым он должен соответствовать для получения результата.

Для реализации нововведений будет использована электронная информационная платформа, регламенты будут разрабатываться в ускоренном режиме в электронной форме и машиночитаемом виде на основе блоков стандартной информации. Это позволит внедрить автоматическое принятие решений по наиболее частым и простым госуслугам.