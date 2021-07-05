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Рубрика: В мире

Посол Кубы: Гавана защитит права российских туристов

Текст: Юрий Когалов

Власти Кубы предпримут все необходимые меры, чтобы защитить права и интересы российских туристов, обеспечить им необходимые условия пребывания и отдыха. Об этом заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.

На Кубе сняли изоляцию со 103 российских туристов

Как проинформировали в МИД РФ, сегодня высокопоставленный дипломат побывал на Смоленской площади. В ходе состоявшейся в российском внешнеполитическом ведомстве беседы его внимание было обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах в связи с положительными результатами на COVID-19, которые дали тесты, проведенные кубинской стороной.

"Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры", - отметили в МИД РФ.

Ранее стало известно, что около 200 российских туристов, прилетевших с 30 июня по 2 июля на Кубу, были помещены на карантин. Перед вылетом они сдавали ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты.

В настоящее время, как проинформировали в Ростуризме, изоляцию сняли со 103 российских туристов. "Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", - отметили в ведомстве.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Правительство МИД

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