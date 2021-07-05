Премьер Беларуси оценил готовность интеграционных документов

О существенном прогрессе в подготовке союзных программах по интеграции заявил накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, осталось согласовать исключительно "технические моменты".

Пояснив, что сам он находится "в плотном контакте с председателем правительства России, а вице-премьеры фактически еженедельно взаимодействуют", глава правительства выразил большую уверенность в том, что "в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован".

Благодаря проделанной работе, полагает Головченко, "будет создан новый план работы в Союзном государстве". Стороны, уточнил он, "договорились, как будет гармонизировать законодательство", каким образом будут выстраиваться равные условия для субъектов хозяйствования "через создание единого регулирования, администрирования налогов, их структуры". Премьер выразил уверенность, что "от движения по союзным программам выиграют все".

Ведь благодаря согласованному плану действий, констатировал глава исполнительной власти Беларуси, будет "лучше и четче понимать, как совместно развивать нашу промышленность, сельское хозяйство". Фактически формируется, по его словам, координационный штаб, "чтобы уйти от таких проблем, как трата денег на создание одних и тех же компетенций".