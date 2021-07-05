Искусственный интеллект подсчитал максимальную продолжительность жизни

Ученые из Вашингтонского университета (США) смогли вычислить максимальную продолжительность жизни людей к 2100 году. На помощь им пришел метод статистического моделирования с использованием байесовских популяционных прогнозов. Причем исследователи учли такие факторы, как развитие медицины, генетики, изменение окружающей среды и многое другое.

Машинный интеллект выдал оптимистические результаты, они опубликованы в журнале Demographic Research человек сможет жить до 125-132 лет. Так, вероятность того, что к 2100 году человек сможет дожить до 126 лет, равна 89 процентам, до 128 - 44 процентам, а до 130 - 13 процентам.

Сегодня максимум зафиксирован на уровне 122 лет: именно до этого возраста дожила француженка Жанна Луиза Кальман. К ее рекорду ближе всего японка Канэ Танака, которой исполнилось 118 лет и она еще радуется жизни.