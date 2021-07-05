Прощание с режиссером Владимиром Меньшовым состоится 8 июля

Прощание с советским и российским режиссером и актером Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

"Прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля в 11:00 в Большом зале Дома кино", - сообщил ТАСС секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

Он также добавил, что по предварительной информации, похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля на 82-м году. Причиной смерти стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции.