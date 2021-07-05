Путин и Беннет обсудили сотрудничество и борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Израиля позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Нафтали Беннет обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Путин и Беннет уделили внимание общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной Армии в Победу.

Президент России и премьер-министр Израиля обсудили предпринимаемые в двух странах меры по борьбе с распространением коронавируса и затронули ряд тем региональной повестки.

Путин пожелал Беннету успехов на посту премьер-министра, и они условились поддерживать контакты.