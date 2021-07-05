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05.07.2021 12:31
Рубрика: Власть

Путин оценил темпы диверсификации "оборонки"

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Речь в основном шла о выпуске гражданской продукции на оборонных предприятиях.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"У нас есть план, связанный с определенными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?" - спросил Владимир Путин. "Пик поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу у нас пройден, и российская оборонная промышленность перешла к ритмичному графику поставок", - доложил собеседник. "Конкуренция на внешнем рынке вооружений достаточно жесткая, поэтому у предприятий ОПК, кроме освоения гражданского рынка, для финансовой стабилизации другого пути нет", - добавил он.

Президент давал поручения достичь уровня гражданской продукции в 2025 году 30 процентов, а к 2030-му - 50 процентов, и Борисов уже был готов доложить о результатах. По итогам 2020 года уровень гражданской продукции на предприятиях ОПК составил 25,6 процента (в 2019 году было 24,1 процента). "Этому способствуют системные меры, которые принимает правительство в плане продвижения отечественной продукции на гражданский рынок", - пояснил он. Это, в первую очередь, преференции по цене, запрет или ограничение закупок иностранной продукции. Одобренные президентом поправки в законодательство установили минимальные доли закупок отечественной продукции.

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