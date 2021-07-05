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05.07.2021 15:08
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина

Президент России Владимир Путин поручил организовать празднование 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина в 2024 году. Указ об этом глава государства подписал в понедельник.

Фото: Марина Кузьмич
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Так, правительство должно в течение трех месяцев образовать оргкомитет по подготовке соответствующих мероприятий. Кабмин также обеспечит финансирование празднования. Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилея.

Напомним, что в этом году традиция торжественно возлагать цветы к подножию памятника Пушкину в Москве в день его рождения, отмечаемый 6 июня, была соблюдена, хотя по условиям карантинного времени праздничный митинг оказался кратким.

Власть Работа власти Президент Александр Пушкин

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