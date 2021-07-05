Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

В понедельник, 5 июля, президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Кроме того, у главы государства запланированы несколько непубличных встреч.

Как напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рабочая неделя Путина началась со встречи с вице-премьером Юрием Борисовым. Речь в основном шла о выпуске гражданской продукции на оборонных предприятиях.

"Вопрос диверсификации и выпуска гражданской продукции на мощностях ОПК - это тот вопрос, который постоянно находится под контролем президента", - добавил Песков.