Мосгорсуд продлил до 7 октября срок ареста бывшему губернатору Фургалу

"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сергею Фургалу до 7 октября", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда.

Через несколько дней - 9 июля - наступает год с момента задержания Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов и покушении на убийство еще одного предпринимателя.

По данным Следственного комитета, экс-губернатор причастен к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

Своей вины Сергей Фургал не признает. В настоящий момент по словам адвокатов, защита закончила знакомиться с материалами дела, а сам Фургал прочитал 44 из 75 томов уголовного дела.