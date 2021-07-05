На речных экскурсиях по Москве-реке найдены массовые антиковидные нарушения. Каждый день проверки проходят на 20 теплоходах, и ни на одном из них команда не обеспечивает безопасность гостей. К такому выводу пришли инспекторы, изучив условия водных прогулок в минувшие выходные.

Северный речной вокзал - пожалуй, одно из самых массовых мест притяжения москвичей. В начале лета здесь открылись парк и зона отдыха прямо у Москвы-реки. Сюда причаливают и мощные круизные теплоходы, которым предстоит дальнее плавание, и небольшие прогулочные суда. Прокатиться вечером от речвокзала до Химок и обратно стоит 350 рублей с человека. "Билеты прямо на борту продают!" - напутствуют нас в вокзальных кассах. На борту многих теплоходов - словно ковид-фри зона. То есть вообще ничего не напоминает о том, что где-то "на материке" бушует пандемия. В маске ты или нет - никто не обращает внимания. Даже в небольшом баре на борту теплохода объявления о действующем режиме кажутся обычными декорациями: никто не делает замечаний безмасочникам. Впрочем, если на лице у кого-то защита и есть, то в перчатках - ни одного человека. "Мы здесь природой наслаждаемся, ходить в масках смысла нет, - объяснил один из пассажиров. - Лучше бы просто отменили прогулки, чем ограничения ставить".

А вот зазывалы приглашают прокатиться на теплоходе "Москва-89". Один из тех, кто готовится подняться на борт - главный инспектор ОАТИ Ян Поповский. "Сразу видно, что социальной дистанции тут никто не соблюдает", - комментирует он увиденное еще при входе на судно. Команда на появление представителей власти реагирует странно. Улыбки и поклоны исчезают, все начинают куда-то звонить. "Мы такое видим довольно часто, - продолжает инспектор. - Консультируются с начальством, как нас встретить". Лучше бы заранее обсудили детали, считают в ОАТИ. Как организовать рассадку пассажиров, чтобы соблюдалась дистанция. Как лимитировать продажу билетов, как обеспечить всех масками. На деле же владельцы стараются пригласить на борт как можно больше людей. Проверяющие не нашли на судне даже наклеек на места, которые нельзя занимать для 1,5-метрового интервала между гостями. И уж тем более никто не заклеил кресел пленкой.

"Придется пригласить владельцев теплохода в инспекцию, - отметил Ян Поповский. - Будем составлять протокол за нарушения антиковидных требований. Перевозчикам грозит штраф до 300 тысяч рублей, а если выяснится, что кто-то из участников экскурсии заразился коронавирусом - то до 1 миллиона рублей". Картина на борту "Москвы-89" не удивила инспектора-контролера ГКУ "Организатор перевозок" Ольгу Лагно. "Мы каждый день проверяем по 20 судов - и почти везде одно и то же, - рассказывает контролер. - Пассажиры не носят масок, никто не следит за дистанцией, а в данном случае на борту не было антисептиков". .