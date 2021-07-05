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05.07.2021 21:30
Рубрика: Власть

Петр Толстой проверил новое помещение центра "Большая семья" в Кузьминках

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

Семейный центр для многодетных "Большая семья" переехал в новое помещение в столичном районе Кузьминки. Теперь он работает в здании по адресу Волжский бульвар, д. 114А, к. 6, недалеко от станции метро "Кузьминки". Помещение посетил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой вместе с представителями местного сообщества многодетных семей.

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- У нас много семей в Кузьминках. Много многодетных. К сожалению, пока наша жизнь устроена так, что семьи с большим количеством детей часто находятся в сложной материальной ситуации, нуждаются в помощи, поддержке. Здесь важную роль играют общественные организации - им тоже нужно помогать в нелегком деле. И вот, общественная организация многодетных семей Кузьминок празднует новоселье, - сказал Толстой.

По словам руководителя "Большой семьи" Марины Волковой, старое помещение центра было совсем небольшим и не отапливалось. Переезд решит проблемы многих родителей, отметила она, теперь мамы хотя бы на несколько часов смогут оставить детей с опытными воспитателями.

Ранее Толстой заявлял, что регионам России необходимо наладить систему качественного доступного и безопасного летнего отдыха для детей. Отдельное внимание необходимо уделить многодетным и малообеспеченным семьям. По словам парламентария, каждый родитель должен иметь все возможности, чтобы отправить ребенка на лето в хороший детский лагерь или санаторий.

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