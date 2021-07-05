Ректор РХТУ Мажуга рассказал, как добиться фармнезависимости в России

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что для достижения лекарственной независимости России необходимо реализовать проект биолого-фармацевтического кластера, гарантировать наличие доступных и качественных аналогов дорогих лекарств в аптеках и проводить регулярный мониторинг препаратов в аптеках.

"Путь к лекарственной независимости, как известно, лежит через производство субстанций. Чтобы наша страна вошла в число государств, где обеспечена лекарственная независимость, необходимо решить три задачи. Создать отечественный биолого-фармацевтический кластер, обеспечить все аптеки доступными качественными аналогами дорогих лекарств и наладить постоянную систему мониторинга наличия препаратов в аптеках", - сказал Мажуга.

Ученый напомнил о том, что пандемия продемонстрировала, как сильно российский лекарственный рынок зависит от Китая, который в прошлом году изменил свою политику на мировом рынке. В этот период возрос спрос, что спровоцировало рост цен на китайские фармсубстанции, отметил Мажуга. По его мнению, экологические проблемы вынуждают Пекин закрывать предприятия по производству субстанций и в КНР все чаще задумываются о том, чтобы переходить от экспорта сырья на экспорт готовых форм.