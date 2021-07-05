Собянин назвал смерть Меньшова огромной потерей для кино и культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал смерть режиссера Владимира Меньшова огромной потерей для отечественного кино и культуры в целом. Об этом градоначальник написал на своей странице в Twitter.

"Владимир Меньшов... Огромная потеря для нашего кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным и близким", - сказано в сообщении.

Напомним, советский и российский кинорежиссёр, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, сообщили в "Мосфильме".