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05.07.2021 14:27
Рубрика: Общество

Собянин открыл один из крупнейших прививочных павильонов в Европе

Текст: Любовь Проценко
В Гостином дворе, где в Москве обычно проходят самые крупные и престижные выставки, сегодня открылся один из крупнейших прививочных павильонов в Европе.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Собянин: 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса

В своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин объяснил, почему столица пошла на это: "Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации - самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки".

Поделился мэр и хорошей новостью: количество вакцинированных первым компонентом в столице достигло 3 миллионов человек. "Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих", - поблагодарил Собянин москвичей. И заключил: "Мы продолжаем наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300",

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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