Сотрудники МУРа раскрыли новую схему дистанционного мошенничества

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии со специалистами Group-IB выявили и пресекли деятельность организованной группы, которая похищала деньги граждан дистанционным способом.

Мошенники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Тех, кто заинтересовался этими предложениями, просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы. И предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции.

Таким способом мошенники узнавали персональные данные получателей переводов. Затем они изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан деньги.

Только в Московском регионе, как считают полицейские, они совершили более 30 аналогичных мошенничеств.

Возбуждено семь уголовных дел. На территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей задержаны девять подозреваемых. Четверо из них заключены под стражу. С остальных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.