В Калуге прошел первый кибертурнир среди слабослышащих

3 июля в Калуге прошел первый турнир по кибердисциплине FIFA 2021 среди глухих и слабослышащих. Участники приехали из Калуги, Тулы и Москвы. Победители в женской и мужской категориях получили ценные призы.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев обратился к собравшимся: "Киберспорт сегодня - это не только развлечение. Он также, как и традиционные виды спорта, требует регулярных тренировок, упорства, мастерства и слаженной командной работы. Я очень рад, что участники сегодняшнего турнира, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, сохраняют оптимизм, активно участвуют в спортивных мероприятиях и общественной жизни. Ребята, так держать!".

Организатор соревнования член Молодежной палаты при Гордуме Калуги Татьяна Корнеева поблагодарила за помощь с поиском помещения депутата Карпа Диденко.