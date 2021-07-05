В Курской области прошел Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курской области 1 и 2 июля проходил Всероссийский форум по промышленному туризму. В течение двух дней более 50 экспертов из разных регионов страны обсуждали туристические перспективы крупных предприятий, а также потенциал имеющейся инфраструктуры. Организаторами мероприятия выступили администрация Курской области и "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке Минпромторга России, Федерального агентства по туризму, Федерации рестораторов и отельеров России, а также компании "Металлоинвест".

В первый день форума состоялись 6 дискуссионных секций, в рамках которых участники посетили КЭАЗ, Курскую АЭС, Михайловский ГОК и "Бел-Поль", а также Краеведческий музей, усадьбу Фета и концертный зал "Свиридовский".

Форум открыла секция "Промтуризм: образование и кадры". В "Точке кипения" Курского государственного университета участники обсудили роль вузов в развитии промышленного туризма, а также подготовку специалистов в этой сфере.

Секция "Креативный подход к формированию "магнитов" в промышленном туризме" была посвящена человеческому фактору в развитии промтуризма, а именно раскрытию творческого потенциала сотрудников предприятий.

- Магниты - это социокультурные точки притяжения людей, где человек может развиваться, получать энергию и вдохновение. В контексте промышленного туризма это может быть связано с производством чего угодно: от сельхозпродуктов до металла. Это можно креативно представить местным жителям и всему миру, - отметил руководитель Курского кластера креативных индустрий и технологий "Поток" Игорь Дубинников.

В рамках секции была озвучена идея создания инженерного маршрута. Он будет связан с именем советского инженера Владимира Шухова и будет проходить от Курска до Щигровского района.

Участники секции "Промышленный туризм и туристический продукт региона" посетили культурные достопримечательности области, а также производственные площадки предприятия "Бел-Поль" в посёлке Малиновый Курского района. Главной темой дискуссии стало взаимодействие предприятий и учреждений культуры для развития промышленного туризма.

Продвижение региональных брендов в рамках развития промышленного туризма стало темой шестой секции. Участники сошлись во мнении, что Курской области нужны свои узнаваемые бренды. Президент федерации рестораторов России Игорь Бухаров отметил, что туризм немыслим без гастрономии, но пока курские рестораторы ориентированы преимущественно на жителей нашего региона.

- Скажите мне десять "за", чтобы я сюда вернулся. Когда какие-то показы идут, нужно рассказывать, зачем сюда можно приехать. Информация должна быть объемной. У вас всего в шести часах на поезде находится гигантское количество людей, живущих в Московской агломерации. Они спокойно летают до Сочи, Мурманска, Екатеринбурга и готовы выехать еще куда-то. А у нас получается пока так - открыли Турцию, и все уехали в Турцию, - высказался Игорь Бухаров.

Второй день форума начался с секции "Притяжение Курской магнитной аномалии - перспективы развития промышленного туризма на Михайловском ГОКе". В ее работе принял участие глава региона Роман Старовойт.

Фото: Администрация Курской области

- На сегодняшний день туристический потенциал Курской области раскрыт не полностью. Несправедливо говорить, что наш регион является исключительно аграрным. Важно развивать и другой потенциал. В первую очередь, говоря о промышленном туризме, речь идет о наших "гигантах" - Курской атомной станции, Михайловском ГОКе, - подчеркнул Роман Владимирович.

Итоговая дискуссия Всероссийского форума промышленного туризма состоялась в местечке Свобода Золотухинского района, где проходит Курская Коренская ярмарка. Итоги подводили губернатор Курской области Роман Старовойт, управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров, руководитель программы по развитию промышленного туризма АНО "Агентство стратегических инициатив по созданию новых проектов" Ольга Шандуренко и другие эксперты. Они пришли к выводу, что для туриста интереснее всего комплексный продукт, включающий в себя гастрономический отдых, посещение как культурных, так и промышленных объектов.

Кроме того, на встрече обсудили и роль пандемии. По мнению экспертов, она дала толчок для развития внутреннего российского туризма. Задача государства на данный момент - с помощью субсидий, грантов, кэшбека и других инструментов развивать эту отрасль.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Курской области