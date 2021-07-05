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Рубрика: Общество

"Спутник V" с двенадцати лет

В столице началось исследование вакцины для подростков
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 146(8497)
Исследование вакцины для подростков началось в столице. Вакцина та же, которой в Москве с декабря прошлого года идет массовая вакцинация и горожан старше 18 лет, только для подростков ее проводят в меньшей дозировке.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поделилась подробностями: "Совместно с Центром имени Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих клиник - Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З.А. Башляевой. Для этого мы набрали запланированное количество участников - 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест".

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
У вакцины "Спутник V" не нашли новых побочных эффектов

Все подростки, которые принимают участие в этом исследовании, коронавирусной инфекцией не болели, у них нет каких-либо противопоказаний к препарату, как и других медицинских противопоказаний.

В частности, таким временным противопоказанием может стать перенесенное за две недели до обследования ОРВИ или прививка от другого заболевания, сделанная меньше чем за месяц до вакцинации "Спутником".

Родители, бабушки и дедушки, врачи очень ждут появления надежной защиты для детей этого возраста. Ведь подростки - народ активный, мобильный, которым жизненно необходимо постоянное общение со сверстниками. В нынешней же ситуации, когда в городе всплеск заболеваемости, вызванной индийским штаммом дельта, особенно агрессивным и заразным, это становится опасным для их здоровья. Врачи констатируют: "корона" не щадит сейчас и молодых. Причем болеют они порой так же тяжело, как и взрослые.

В комплексе социальной политики мэрии Москвы "РГ" рассказали, что исследование продлится год. Все это время дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц. Первые три дня после введения и первого, и второго компонентов они будут находиться в изолированных боксах стационаров. Вернувшись домой, ребята будут вести дневник самонаблюдения в специальном приложении. Врачи проконтролируют их самочувствие по телефону и с помощью анализов, которые дети будут время от времени сдавать в свои больницы.

Третья фаза пройдет в детских поликлиниках города, в ней примут участие 250 добровольцев. И только после завершения исследования, подчеркнула Анастасия Ракова, может быть принято решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Вчера же в столице произошло еще одно знаменательное событие. В Гостином Дворе, где в Москве обычно проходят самые крупные и престижные выставки, открылся один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. В атриуме, покрытом прозрачным куполом, пациентов принимают одновременно 10 врачей и 55 медицинских сестер, которым помогают 50 сотрудников центров "Мои документы" и 55 администраторов. В своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин объяснил, почему столица пошла на это: "Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли новый центр вакцинации - самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки".

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / ТАСС
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Вот тут уж точно можно быть спокойным за соблюдение всех санитарных норм - площадь выставочного зала, где разместился новый прививочный пункт, 300-й в столице по счету, составляет 12 тысяч квадратных метров. Это пространство разделено на три зоны: ожидания, заполнения документов, осмотра врача и непосредственно вакцинации. Потоки привитых пациентов и тех, кто еще только ждет своей очереди, не пересекаются. Хватило места и для установки 11 морозильных камер для хранения вакцины, а также оборудования склада для хранения средств индивидуальной защиты и других материалов.

И еще одна хорошая новость, о которой сообщил Сергей Собянин: количество вакцинированных первым компонентом в столице достигло 3 миллионов человек, из них 1,8 миллиона привились уже двумя компонентами.

"Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих", - поблагодарил мэр москвичей.

Прямая речь

Ольга Ивановна Жданова, главный врач детской инфекционной клинической больницы N 6 Москвы:

- В настоящее время единственным безопасным и действенным способом защиты является вакцинация. Исследование по воздействию и эффективности вакцины "Спутник V" у детей и подростков крайне важно. Они переносят инфекцию в более легкой форме, чем взрослые. В этой возрастной группе часто встречаются случаи бессимптомного течения. Тем не менее в последнее время участились случаи госпитализации детей со среднетяжелым и тяжелым течением болезни.

В то же время подростки ведут активную социальную жизнь и поэтому могут являться источником инфекции для своих родственников.

Кипр признал российские вакцины

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, привившимся туристам не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус для въезда в страну, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости. Как пояснили "Российской газете" туроператоры, на Кипре признается, в частности, вакцина "Спутник V" - туристы, прошедшие полный курс вакцинации этим препаратом, могут въезжать в страну.

По словам Пердиоса, для въезда на Кипр туристы должны иметь два теста на коронавирус, так как Россия включена в "красную категорию" стран. Первый тест сдается за 72 часа до приезда на Кипр, а второй сразу после прибытия. На Кипре тест стоит около 30 евро. После улучшения эпидситуации Россия будет переведена в "оранжевую категорию", и тогда будет достаточно только одного теста, сделанного перед вылетом.

Подготовил Евгений Гайва

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