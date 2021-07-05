В Москве задержан продававший поддельные сертификаты о вакцинации мошенник

Московские полицейские задержали мошенника, торговавшего поддельными медицинскими справками о вакцинации против коронавируса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители в рамках оперативного эксперимента приобрели именной сертификат о вакцинации с печатями городской поликлиники. Договорившись о сделке, полицейские встретились с мужчиной возле станции метро "Партизанская". Он передал конверт с находящейся в нем справкой о вакцинации. По его словам, он работает курьером и за отдельную плату в 450 рублей доставляет заказы.

Документ оказался поддельным. Его стоимость мошенники оценили в 4100 рублей.

Позднее был задержан организатор схемы - 30-летний житель столицы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.