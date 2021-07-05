В Можайске мужчина на улице открыл огонь из автомата

Стрельба произошла в Можайске возле одного из баров, расположенных на улице Локомотивной. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, 33-летний местный житель произвел выстрел в воздух из предмета, конструктивно схожего с автоматом.

Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции. В его автомобиле обнаружили оружие, которое оказалось охолощенным автоматом. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.