В Подмосковье мусоропроводы меняют на колясочные площадки

Обустраивать на месте мусоропроводов площадки для хранения колясок могут теперь жители Подмосковья. Областные депутаты приняли закон, разрешающий переоборудовать площадки внутри многоквартирных домов.

Когда началась мусорная реформа и жителей попросили сортировать отходы, власти признали: хуже всего сортировка идет в домах с мусоропроводами. Люди не видят смысла раскладывать по разным пакетам упаковку и картофельные очистки, чтобы они отправились в один люк. К началу реформы во всей области насчитывалось 12 тысяч мусорных баков и жителям некоторых домов с мусоропроводами до ближайшего бака нужно было идти чуть ли не три квартала. Но теперь баков уже больше 60 тысяч, контейнерные площадки есть в каждом дворе, донести до них пакет с пластиком труда не составляет. И в области приступили к следующему этапу реформы - закрытию мусоропроводов в многоквартирных домах.

По данным областного министерства ЖКХ, домов с мусоропроводами в регионе порядка 11 тысяч. Для их жителей на портале "Добродел" объявили голосование. "70 процентов высказались за то, чтобы закрыть мусоропроводы, оборудовав на их месте другие помещения, например, площадки для колясок", - говорит первый замминистра ЖКХ области Алексей Пятанов. С этого года застройщики Подмосковья должны предусматривать во всех новостройках отдельные помещения, где жители могли бы хранить коляски и велосипеды. Закон делает легитимным переоборудование площадок в домах. Как объясняет председатель Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый, в ближайшее время в домах, где большинство граждан захотели избавиться от мусоропроводов, будут проведены общие собрания жильцов и вынесены решения о их демонтаже и переоборудовании площадок. Коханый также добавил, что этим же законом предусматривается установка на входных дверях подъездов видеодомофонов с возможностью интеграции их в систему "Безопасный регион".