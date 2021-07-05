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05.07.2021 01:24
Рубрика: Экономика

Мамины радости

В Подмосковье мусоропроводы меняют на колясочные площадки
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 145(8496)
Обустраивать на месте мусоропроводов площадки для хранения колясок могут теперь жители Подмосковья. Областные депутаты приняли закон, разрешающий переоборудовать площадки внутри многоквартирных домов.

Когда началась мусорная реформа и жителей попросили сортировать отходы, власти признали: хуже всего сортировка идет в домах с мусоропроводами. Люди не видят смысла раскладывать по разным пакетам упаковку и картофельные очистки, чтобы они отправились в один люк. К началу реформы во всей области насчитывалось 12 тысяч мусорных баков и жителям некоторых домов с мусоропроводами до ближайшего бака нужно было идти чуть ли не три квартала. Но теперь баков уже больше 60 тысяч, контейнерные площадки есть в каждом дворе, донести до них пакет с пластиком труда не составляет. И в области приступили к следующему этапу реформы - закрытию мусоропроводов в многоквартирных домах.

Фото: PhotoXPress
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По данным областного министерства ЖКХ, домов с мусоропроводами в регионе порядка 11 тысяч. Для их жителей на портале "Добродел" объявили голосование. "70 процентов высказались за то, чтобы закрыть мусоропроводы, оборудовав на их месте другие помещения, например, площадки для колясок", - говорит первый замминистра ЖКХ области Алексей Пятанов. С этого года застройщики Подмосковья должны предусматривать во всех новостройках отдельные помещения, где жители могли бы хранить коляски и велосипеды. Закон делает легитимным переоборудование площадок в домах. Как объясняет председатель Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый, в ближайшее время в домах, где большинство граждан захотели избавиться от мусоропроводов, будут проведены общие собрания жильцов и вынесены решения о их демонтаже и переоборудовании площадок. Коханый также добавил, что этим же законом предусматривается установка на входных дверях подъездов видеодомофонов с возможностью интеграции их в систему "Безопасный регион".

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

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