В Брянской области задержан подросток, создавший экстремистское сообщество

Следственный комитет РФ рассекретил информацию о расследовании уголовных дел нескольких экстремистских сообществ. В ведомстве Александра Бастрыкина подчеркивают, что это их совместная работа с ФСБ и полицией, и идет она в нескольких регионах страны.

СУСК по Брянской области расследует уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества. По подозрению задержан 17-летний уроженец Пермского края, проживающий в Брянской области. Ему уже предъявлено обвинение, и он взят под стражу. В СК рассказали, что молодой человек в сентябре 2020 года в Пермском крае создал и возглавил экстремистское сообщество. Он разработал организационную структуру, распределил обязанности среди участников и придумал план по расширению сообщества. Через социальные сети он искал и вербовал желающих. В СК подчеркнули, что целью членов сообщества были "совершения различных преступлений против групп лиц по национальному признаку".

- В одной из социальных сетей им созданы сообщества с наименованием "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" ("НВСРП") и "Правый обозреватель (Национализм) Брянск" и другие аналогичные, - объяснили в ведомстве.

В Брянской области он "координировал работу созданного им экстремистского сообщества, в том числе и на территории Пермского края". Он также привлек еще двоих несовершеннолетних в Перми, которые размещали экстремистские материалы в интернете, расклеивали листовки, содержащие призывы к возбуждению вражды и ненависти. Следственными органами СУСК по Пермскому краю также расследуется уголовное дело в отношении местных жителей 2004 и 2002 годов рождения.

СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области также расследует дело четырех участников экстремистского сообщества. По версии следствия, в марте 2021 года 18-летний житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом "Молодежная организация Русь (М.О.Р.)" с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории Комсомольска-на-Амуре. В состав организованной группы вошли еще как минимум четыре участника, в том числе трое несовершеннолетних. В период с марта по июнь 2021 года молодые люди проводили силовые тренировки для физической и психологической подготовки к совершению насильственных преступлений.

Кроме того, весной 2021 года избили троих человек и "высказали оскорбления по национальному признаку". Свои силовые акции участники сообщества фиксировали на видеокамеру, а видеоролики размещали в общем доступе в сети Интернет.