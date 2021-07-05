Выпускники-бауманцы получили дипломы

3 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам кафедры связи военно-учебного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана. Часть вчерашних студентов получили офицерские звания и погоны, часть получили воинские звания запаса.

"Ровно 20 лет назад я сам завершил обучение в калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана. Уверен, полученных знаний вам хватит чтобы занять достойное место в гражданской жизни и на военной службе, - обратился к выпускникам Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Желаю вам успехов, благополучия и с гордостью нести по жизни звание выпускника-бауманца".

Военком города Калуги и Ферзиковского района Калужской области, депутат Городской Думы Андрей Иванов поздравил собравшихся. Он подчеркнул, что ребята долго готовились, усердно учились и теперь готовы к воинской службе.