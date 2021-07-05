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05.07.2021 06:41
Рубрика: Экономика

Электропоезд "Ласточка" свяжет Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре

Текст: Александр Филимоненко

Между самыми крупными городами Хабаровского края планируется запустить скоростной электропоезд "Ласточка", сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Сейчас работаем над тем, чтобы в перспективе запустить скоростной поезд "Ласточка" между Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском", - написал Дегтярев.

По информации пресс-службы ДВЖД, "Ласточка", разработанная немецкой компанией Siemens AG, сможет выйти на маршрут не раньше 2025 года, после электрификации участка железной дороги между станциями Волочаевка-2 и Комсомольск-на-Амуре.

Сейчас поездка по железной дороге из Хабаровска в Город Юности, между которыми 388 километров, занимает около девяти часов. Поезд "Ласточка" сократит это время в два с половиной раза.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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