Камчатская компания заплатит 170 млн за загрязнение сельхозугодий

По решению суда камчатское предприятие, занимающееся переработкой рыбы, заплатит более 170 миллионов рублей за размещение отходов вне специально отведенной территории, что привело к загрязнению сельхозугодий.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, с 2013-го по 2019 год предприятие сливало на земли сельскохозяйственного назначения в пригороде Петропавловска-Камчатского подпрессовый бульон - отходы, которые получаются при изготовлении рыбной муки. В результате ущерб окружающей среде превысил 170 миллионов рублей.

С исковым заявлением о возмещении ущерба в суд обратилась Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура. Требования прокурора суд полностью удовлетворил.