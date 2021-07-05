Камчатские отели примут гостей только при наличии ПЦР-тестов

С 15 июля заселиться в гостиницы, расположенные на территории Камчатки, постояльцы смогут только при предоставлении отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства.

Тестирование на коронавирус методом ПЦР должно быть пройдено не позднее трех суток до прибытия в регион.

- Без справки о прохождении тестирования туристы не будут заселяться в гостиницы и на базы отдыха, - подчеркнул вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

Еще одно ограничение касается тех, кто приезжает на полуостров для работы вахтовым методом. С 15 июля им нужно предоставить справку о прохождении вакцинации от COVID-19. Без нее въезд в регион запрещен.

В пресс-службе правительства сообщили также, что масочный режим на Камчатке продлен до августа. Введены ограничения для массовых мероприятий на свежем воздухе - теперь в них могут принимать участие не более ста человек.

На сегодняшний день число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Камчатке составляет около 15,5 тысячи. Выздоровели более 14,1 тысячи человек, скончались 238.