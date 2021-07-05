На Чукотке осужден несостоявшийся наркоторговец

Житель села Анюйск Билибинского района Чукотского автономного округа приговорен к длительному сроку заключения за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, применение насилия в отношении представителя власти и кражу.

Суд установил, что и июля по октябрь прошлого года 37-летний мужчина выращивал коноплю, выбрав для плантации место в районе сельской свалки. Из выращенного он изготовил наркотики, которые расфасовал в свертки с целью сбыта.

"Однако сбыть наркотики злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками МОМВД России "Билибинский" при их перевозке между населенными пунктами района", - сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры автономного округа.

Этот же мужчина в декабре прошлого года был задержан, когда пытался продать наркотические средства жителю города Билибино. Причем, как отмечено в сообщении, в ходе личного досмотра оказал сопротивление и попытался скрыться от сотрудников полиции.

А уже в процессе расследования уголовного дела была установлена его причастность к хищению моторной лодки "Крым".

С учетом мнения государственного обвинителя суд по совокупности преступлений приговорил злоумышленника к десяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.