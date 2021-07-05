На Чукотке осужден несостоявшийся наркоторговец

Новости

Диетолог Минздрава посоветовал пациентам с COVID-19 заменить мясо рыбой 03:37
На западе Канады зафиксировали уже 180 лесных пожаров 03:15
Неизвестные взломали аккаунты в созданной командой Трампа соцсети 03:07
До 47 увеличилось число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин 02:42
После оползня в городе Атами 113 человек пропали без вести 02:41
Эксперты назвали регионы с самыми высокими доходами населения 02:12
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО на этой неделе 02:02
Пентагон опроверг информацию об обстреле американской базы в Сирии 01:28
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан 01:26
Космонавты КНР успешно завершили семичасовые работы в открытом космосе 01:13
В США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от COVID-19 00:23
МЧС Азербайджана не фиксировало аварий по нефтяной инфраструктуре на Каспии 04.07.2021
Экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум вызвал на бой Федора Емельяненко 04.07.2021
Названы пять способов определения свежести яиц 04.07.2021
Мазепин получил три штрафных балла по итогам Гран-при Австрии 04.07.2021
Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут 04.07.2021
Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 04.07.2021
Москва запустила новые односекционные трамваи 04.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19 04.07.2021
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" 04.07.2021
В Москве центр реабилитации "Солнце мое" оказался под угрозой закрытия 04.07.2021
Что нужно знать о Декларации независимости США 04.07.2021
Названа страна, ставшая мировым лидером по вакцинации 04.07.2021
За сутки 26 военнослужащих вылечили от коронавируса 04.07.2021
СК проверит врача неотложки, копавшегося в вещах ветерана 04.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 02:38
Рубрика: Происшествия

На Чукотке осужден несостоявшийся наркоторговец

Текст: Юрий Батин

Житель села Анюйск Билибинского района Чукотского автономного округа приговорен к длительному сроку заключения за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, применение насилия в отношении представителя власти и кражу.

Сахалинского подростка задержали за тайники с наркотиками

Суд установил, что и июля по октябрь прошлого года 37-летний мужчина выращивал коноплю, выбрав для плантации место в районе сельской свалки. Из выращенного он изготовил наркотики, которые расфасовал в свертки с целью сбыта.

"Однако сбыть наркотики злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками МОМВД России "Билибинский" при их перевозке между населенными пунктами района", - сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры автономного округа.

Этот же мужчина в декабре прошлого года был задержан, когда пытался продать наркотические средства жителю города Билибино. Причем, как отмечено в сообщении, в ходе личного досмотра оказал сопротивление и попытался скрыться от сотрудников полиции.

А уже в процессе расследования уголовного дела была установлена его причастность к хищению моторной лодки "Крым".

С учетом мнения государственного обвинителя суд по совокупности преступлений приговорил злоумышленника к десяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"