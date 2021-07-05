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05.07.2021 09:01
Рубрика: Происшествия

На Камчатке пожары вплотную подошли к двум поселкам

Текст: Ольга Коваль

Огонь подступает к селу Оклан, расположенному в Пенжинском районе Камчатского края. На территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Как уточнили в краевом минсельхозе, пожар возник в воскресенье в пяти километрах от Оклана. Сейчас огонь подбирается к селу все ближе.

Его тушением занимаются 28 человек: сотрудники КГАУ "Охрана Камчатских лесов", пожарные из села Каменское и добровольцы из числа местных жителей. На помощь им прибыл вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством.

Бушует пожар и вблизи населенного пункта Парень - туда также прибыл вертолет со спасателями. Огонь будут тушить и с земли, и с воздуха. Третья группировка готовится к отправке в район Корякского заповедника, где тоже выявили очаг возгорания.

"В нескольких селах Пенжинского района ощущается слабый запах гари, задымления нет. Но при перемене направления и усилении ветра дымом может накрыть поселки Оклан, Каменское и Таловка", - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели советуют местным жителям сократить пребывание на улице и использовать защитные маски.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Лесные пожары

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