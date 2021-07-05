Синоптики предупредили приморцев о сильном дожде

Штормовое предупреждение об опасных явлениях объявил Примгидромет пятого июля. В крае утром и днем прошли сильные дожди, местами ливни с грозами с количеством 15-50 миллиметров за 12 часов и менее.

Сообщается, что на реках возможен подъем уровня воды на 0,2-0,6 метра. По угрозой - восточные районы края: Лазовский район и Дальнегорский городской округ.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям воздержаться от поездок, не отправляться на охоту, рыбалку и в турпоходы. Отдыхающим на побережье следует переместиться в безопасные районы.