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05.07.2021 09:00
Рубрика: Власть

Трутнев: Модернизация социальной инфраструктуры должна быть под контролем глав регионов

Текст: Евгения Думанская
Зампред правительства, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, на котором рассмотрели вопросы изменения Планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов.
Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Трутнев напомнил, что на мероприятия планов соцразвития центров экономического роста дальневосточных регионов реализуются во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина выделено из бюджета более 100 миллиардов рублей в 2018-2022 годах.

Фото: Сергей Николаев
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В рамках программы "Единая субсидия" на Дальнем Востоке идет строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов. Кроме того, проводится капремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, закупается новое оборудование.

В этом году будут завершены работы по строительству и реконструкции более чем 130 объектов, включая семь больниц, девять объектов культуры, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 школ и детских садов, 33 объектов спорта.

"Модернизация социальной инфраструктуры точек экономического роста регионов Дальнего Востока находится на особом контроле Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Прошу губернаторов взять этот вопрос под личный контроль", - подчеркнул Трутнев.

В ходе заседания были одобрены предложения Республики Бурятия, Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, подготовленные Минвостокразвития, по внесению изменений в планы социального развития центров экономического роста.

Так, власти Камчатского края предложили перераспределить средства "Единой субсидии" на приоритетные мероприятия, связанные с развитием зимних видов спорта, в том числе спорта высших достижений. В частности, речь идет о покупке и установке буксировочных канатных дорог на горнолыжных базах "Эдельвейс" и "Морозная", ратрака для спортшколы олимпийского резерва "Морозная" и спортшколы по сноуборду, строительстве системы искусственного оснежения на горнолыжной базе "Эдельвейс".

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил о предложении по перераспределению средств 2021 года на закупку медицинского оборудования для 11 учреждений (аппараты ИВЛ, рентген-аппараты, современные кровати и мониторы для реанимационных отделений, эндоскопическое оборудование), приобретение и оснащение оборудованием здания для размещения терапевтического отделения и женской консультации для государственной поликлиники №3 городе Улан-Удэ, а также покупку двух автобусов большой вместимости для курсирования в отдаленные микрорайоны региональной столицы. Кроме того, будет завершена реконструкция здания музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшева и городского комбината школьного питания г. Улан-Удэ.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, в свою очередь, предложил направить средства "Единой субсидии" на приобретение томографа для областной больницы, а также 23 единиц специализированной дорожной и коммунальной техники. Кроме того, регион хотел бы пустить деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства школы в пос. Кульдур и 16 пятиэтажных домов в Биробиджане, строительство участка тепловой сети и рекультивацию двух земельных участков в региональной столице, устройство основания для физкультурно-оздоровительного комплекса и монтаж спортивно-технологического оборудования в г. Облучье.

На заседании было рассмотрено распределение средств допфинансирования, выделенного Приморскому краю на модернизацию и ремонт городской инфраструктуры Владивостока. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, по мероприятиям по ремонту автомобильных дорог и обустройству набережной Аякс проводятся конкурсные процедуры, контракты готовятся к заключению.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о предложениях по реализации дополнительных мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды Комсомольска-на-Амуре, в том числе установку детских и спортивных комплексов для 78 дворовых территорий и приобретение специализированной коммунальной техники.

Полпред Трутнев по итогам заседания дал ряд поручений. В частности, в правительство будет внесен проект распоряжения о перераспределении 1,2 млрд рублей из госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" на модернизацию социальной инфраструктуры, предусмотренной Планами социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов.

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