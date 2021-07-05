В Якутии при обследовании лесного пожара пропали три чиновника

В Сунтарском районе Якутии глава села и два специалиста сельской администрации пропали после того, как выехали на осмотр территории, где был обнаружен лесной пожар.

Глава села Куокуну Леонид Михалев вместе с землеустроителем Сергеем Чочановым и специалистом по делам молодежи Иваном Егоровым выехали на осмотр территории 1 июля около полуночи. Очаг возгорания был обнаружен в 25 километрах от села на противоположном берегу реки Вилюй. Прошло четверо суток, но мужчины до сих пор не выходят на связь.

"3 июля во время облета службой авиалесоохраны при осмотре местности было обнаружено транспортное средство "Соболь", но самих пропавших на месте не оказалось. При сегодняшнем облете ситуация не изменилась", - сообщил в понедельник районный оперативный штаб.

Организована работа по поиску пропавших с привлечением профессиональных спасателей и вездеходной техники. Дополнительно ожидается прибытие из соседнего Нюрбинского района специалистов с беспилотным летательным аппаратом. Также к поискам планируется привлечь местное население.