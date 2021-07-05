В Якутске выявлено загрязнение воздуха из-за лесных пожаров

При мониторинге воздуха в Якутске выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Якутии.

"Концентрация взвешенных веществ составила 0,53 мг/м3 при ПДК не более 0,5 мг/м3; концентрация взвешенных частиц РМ-2,5 составила 0,169 мг/м3 при ПДК не более 0,16 мг/м3; концентрация взвешенных частиц РМ-10 составила 0,388 мг/м3 при ПДК не более 0,3 мг/м3", - отмечено в сообщении.

Превышение ПДК в Якутске и других населенных по диоксиду азота, оксиду углерода, а в одном из сел - по саже связано с сильным задымлением от лесных пожаров. Воздух пропитан гарью.

В региональном управлении МЧС сообщили, что на территории республики действует 264 природных пожара, в том числе тайга горит в соседних с Якутском районах. Борьбу с огнем ведут более 2,7 тысячи человек с привлечением 320 единиц техники. За сутки количество пожаров уменьшилось на 46 очагов, но их площадь возросла более чем на девять тысяч гектаров за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 12 районов.