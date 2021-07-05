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05.07.2021 10:11
Рубрика: Общество

В Якутске запретили вход в госучреждения непривитым от COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

В столице Республики Саха (Якутия) входить в здания, где находятся органы государственной власти, теперь разрешают только тем, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции и может предъявить в подтверждение QR-код. Такое заявление сделала в понедельник на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщает ТАСС.

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Как отметила Ольга Балабкина, тем, кому успели ввести только первый компонент вакцины или не сделали прививку по медицинским противопоказаниям, придется предъявить свежий тест ПЦР. Если человек не сможет подтвердить, что он здоров, в посещении госоргана ему откажут.

По последним данным оперштаба Якутии, в республику доставлено 268 037 доз препарата от COVID-19. Больше 176,3 тысячи местных жителей уже полностью завершили курс вакцинации, еще 216,1 тысячи человек получили первую дозу.

В регионе до 15 июля продлено действие ограничительных мер для противодействия распространения вируса.

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