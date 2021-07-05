МЧС: В июле на Дальнем Востоке может начаться сезон муссонных дождей

По предварительным прогнозам МЧС РФ, в ближайшее время в Дальневосточном регионе начнет активизироваться циклоническая деятельность. В этом году в Тихом океане на конец июня уже сформировалось пять тайфунов (при норме в два), которые не оказали воздействия на дальневосточное побережье. Такой негативный прогноз был озвучен 5 июля на еженедельном селекторном совещании в МЧС России.

Ученые ведущего НИИ системы МЧС указали, что уже сейчас в бассейне реки Амур сформировалась одна высотная фронтальная зона над Хабаровским краем. И еще одна действует южнее Приморья над Японией. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время может произойти их смещение на север и юг.

"В этом случае горы Корейского полуострова больше не будут препятствовать прохождению тропических циклонов, как это было ранее. В то же время раскаленный воздух с территории Китая будет сталкиваться с холодными воздушными массами с севера, что приведет к сильным ливневым дождям", - сообщили специалисты ВНИИ ГО ЧС.

Если прогноз окажется даже частично верным, то можно ожидать раннее начало сезона муссонных дождей на Дальнем Востоке уже во второй половине июля.