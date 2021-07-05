В Приамурье три человека погибли в ДТП

В Белогорском районе Приамурья три человека погибли при столкновении двух машин.

ДТП произошло в воскресенье примерно в 17 часов по местному времени на федеральной трассе Чита - Хабаровск между Белогорском и Возжаевкой. 31-летний водитель легковушки, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с встречным автомобилем.

Как сообщили в региональной прокуратуре, во второй машине ехали 61-летний мужчина и его супруга. В результате аварии все трое погибли.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Обстоятельства произошедшего выясняются.