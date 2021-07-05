Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии останется в СИЗО до 11 октября

Обвиняемый в вооруженном нападении на гимназию в Казани Ильназ Галявиев останется под стражей еще на три месяца. Как сообщили в Басманном суде Москвы, таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Галявиеву продлен срок содержания до 11 октября 2021 года.

В суде рассказали, что обвиняемый не принимал участия в заседании, так как сейчас находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.

Как ранее сообщала "Российская газета", 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас он находится в СИЗО №2 УФСИН России по Москве, "Бутырка".