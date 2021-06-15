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15.06.2021 22:45
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии переведен в Бутырку

Текст: Владислав Куликов

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил РИА Новости, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в гимназии в Казани, доставлен в Москву.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"В настоящий момент он находится в двухместной камере СИЗО №2 УФСИН России по городу Москве, "Бутырка", - написал представитель ОНК в своем Telegram-канале. - У него есть сосед (обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений). Галявиев выглядит спокойным, при нас признаков агрессии не проявлял, однако сотрудники говорят, что по прибытии из Казани он бросался на решетки, называя себя "богом". При этом нам он сообщил, что является атеистом".

Как рассказывает Алексей Мельников, в Москве Галявиев еще не получал писем и передач. Также правозащитник подчеркнул, что за обвиняемым установлен строгий контроль, поскольку в казанском СИЗО тот был поставлен на учет как "склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству".

Напомним, что 11 мая в Казани произошла трагедия: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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