В Чебоксарах обновят тепловые сети за счет концессии

В столице Чувашии намерены модернизировать тепловые сети с помощью крупнейшей среди частных российской компанией в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Соответствующее соглашение готовится к подписанию.

Вопрос об этом был рассмотрен на городской планерке под руководством главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова при участии главы города Олега Кортунова.

По словам Ладыкова, поиск решений по обновлению сетей теплоснабжения ведется два года. В городе имеются 48 котельных, включая 4 угольных в заволжской части. У всех довольно высокий уровень износа - около 84 процентов: 32 котельные функционируют более 25 лет, 10 котельных - от 10 до 25 лет и всего 6 котельным менее 10 лет.

В тепловых сетях примерно схожая ситуация, износ составляет 81 процент: 57 процентов из них не перекладывались более 25 лет, 29 процентов - более 10 лет, лишь 14 процентов были изменены в последнее десятилетие.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов напомнил, что до 2018 года объекты теплоснабжения находились под управлением частного предприятия, которое не уделяло вопросам ремонта и обновления достаточного внимания. Впоследствии эксплуатацию имущества возложили на вновь созданное муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть", которое ежегодно несет убыток около 100 миллионов рублей из-за неудовлетворительного состояния трубопроводов. Переломить ситуацию возможно только с обновлением комплекса, что и предполагает концессионное соглашение. Необходимый объем инвестиций составляет около 19 миллиардов рублей.

- Достаточно серьезное решение принимается нами. Мы долгое время рассматривали инициативы, проводили публичные слушания, объявили открытый конкурс. В результате поступило единственное предложение, соответствующее нашим условиям. Планируем заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, сроком на 25 лет, - заявил Ладыков. Он также подчеркнул, что после публичных обсуждений в проект концессионного соглашения внесли кардинальные изменения по ежегодному объему перекладки тепловых сетей, размерам штрафов и мерам ответственности концессионера.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как пояснили в администрации города, тарифная модель соглашения строится на переходе Чебоксары в так называемую ценовую зону теплоснабжения. При такой модели тариф у потребителей, получающих тепло от муниципальных котельных, в ближайшие два года расти не будет. У граждан, проживающих в зоне деятельности ТЭЦ, тариф возрастет ускоренными темпами. В целом же по городу оплата услуг ЖКХ будет расти в пределах индексов, установленных для Чувашии федеральным правительством.

В зоне муниципальных котельных и ТЭЦ-2 (в Новоюжном и Северо-Западных районах) тарифы сравняются во второй половине 2025 года. Весь город будет переведен на единый тариф в течение 14 лет. Больше всего времени займет выравнивание тарифов для потребителей, запитанных от ТЭЦ-2 напрямую, не через муниципальные сети.

По словам Филиппова, контролировать концессионера существующими силами не представляется возможным.

- Предлагаем создать новое казенное учреждение, в функции которого будет входить контроль за исполнением инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. По нашим подсчетам, штатная численность нового казенного учреждения должна составить 24 человека, в том числе 12 человек - в сфере контроля в ценовых зонах теплоснабжения и непосредственно концессионера, - заявил руководитель городского ЖКХ.

Алексей Ладыков поручил проработать вопросы по контролирующему учреждению и согласовать его создание с минфином Чувашии.

- Все, что касается персонала МУП "Теплосеть", ни один человек не должен остаться без внимания и без работы. Прошу лично встретиться с коллективом, найти возможность по переводу персонала на другие предприятия, сделать все возможное, чтобы никто не пострадал, - поручил глава администрации.