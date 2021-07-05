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05.07.2021 19:37

В Чебоксарах обновят тепловые сети за счет концессии

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии намерены модернизировать тепловые сети с помощью крупнейшей среди частных российской компанией в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Соответствующее соглашение готовится к подписанию.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Вопрос об этом был рассмотрен на городской планерке под руководством главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова при участии главы города Олега Кортунова.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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По словам Ладыкова, поиск решений по обновлению сетей теплоснабжения ведется два года. В городе имеются 48 котельных, включая 4 угольных в заволжской части. У всех довольно высокий уровень износа - около 84 процентов: 32 котельные функционируют более 25 лет, 10 котельных - от 10 до 25 лет и всего 6 котельным менее 10 лет.

В тепловых сетях примерно схожая ситуация, износ составляет 81 процент: 57 процентов из них не перекладывались более 25 лет, 29 процентов - более 10 лет, лишь 14 процентов были изменены в последнее десятилетие.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов напомнил, что до 2018 года объекты теплоснабжения находились под управлением частного предприятия, которое не уделяло вопросам ремонта и обновления достаточного внимания. Впоследствии эксплуатацию имущества возложили на вновь созданное муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть", которое ежегодно несет убыток около 100 миллионов рублей из-за неудовлетворительного состояния трубопроводов. Переломить ситуацию возможно только с обновлением комплекса, что и предполагает концессионное соглашение. Необходимый объем инвестиций составляет около 19 миллиардов рублей.

- Достаточно серьезное решение принимается нами. Мы долгое время рассматривали инициативы, проводили публичные слушания, объявили открытый конкурс. В результате поступило единственное предложение, соответствующее нашим условиям. Планируем заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, сроком на 25 лет, - заявил Ладыков. Он также подчеркнул, что после публичных обсуждений в проект концессионного соглашения внесли кардинальные изменения по ежегодному объему перекладки тепловых сетей, размерам штрафов и мерам ответственности концессионера.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как пояснили в администрации города, тарифная модель соглашения строится на переходе Чебоксары в так называемую ценовую зону теплоснабжения. При такой модели тариф у потребителей, получающих тепло от муниципальных котельных, в ближайшие два года расти не будет. У граждан, проживающих в зоне деятельности ТЭЦ, тариф возрастет ускоренными темпами. В целом же по городу оплата услуг ЖКХ будет расти в пределах индексов, установленных для Чувашии федеральным правительством.

В зоне муниципальных котельных и ТЭЦ-2 (в Новоюжном и Северо-Западных районах) тарифы сравняются во второй половине 2025 года. Весь город будет переведен на единый тариф в течение 14 лет. Больше всего времени займет выравнивание тарифов для потребителей, запитанных от ТЭЦ-2 напрямую, не через муниципальные сети.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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По словам Филиппова, контролировать концессионера существующими силами не представляется возможным.

- Предлагаем создать новое казенное учреждение, в функции которого будет входить контроль за исполнением инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. По нашим подсчетам, штатная численность нового казенного учреждения должна составить 24 человека, в том числе 12 человек - в сфере контроля в ценовых зонах теплоснабжения и непосредственно концессионера, - заявил руководитель городского ЖКХ.

Алексей Ладыков поручил проработать вопросы по контролирующему учреждению и согласовать его создание с минфином Чувашии.

- Все, что касается персонала МУП "Теплосеть", ни один человек не должен остаться без внимания и без работы. Прошу лично встретиться с коллективом, найти возможность по переводу персонала на другие предприятия, сделать все возможное, чтобы никто не пострадал, - поручил глава администрации.

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