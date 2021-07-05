В Мордовии помогают семьям, лишившимся крова после урагана

Более 100 домов в Дубенском районе Мордовии пострадали от урагана, разыгравшегося на минувшей неделе. Из резервного фонда главы республики их владельцам выплачивают материальную помощь до 100 тысяч рублей - в зависимости от степени ущерба.

Вечером 28 июня Дубенский район в одночасье стал эпицентром стихийного бедствия: в считаные минуты 35-градусная жара сменилась ливнем с грозой и ураганом. Порывы ветра ломали деревья, валили заборы, повреждали линии электропередачи, срывали крыши с домов в селах Дубенки, Поводимово, Ардатово.

- Люди были в шоке, - рассказала "РГ" Галина Храмова - и.о. главы администрации села Поводимово, которое наиболее пострадало от разгула стихии. - До сих пор неизвестно точное число пострадавших - в период отпусков кого-то не было дома, и они узнали о случившемся лишь спустя несколько дней. Новые обращения поступают и сегодня.

Сразу после ЧП глава района Виктор Нефедов побывал в селах и встретился с пострадавшими. В списках на получение помощи, составленных по горячим следам, - 96 семей, оказавшихся буквально под открытым небом. Тем временем перечень пострадавших продолжает пополняться: сейчас в нем уже более 100 домовладельцев - с учетом тех, чьи жилища получили менее значительные повреждения.

Решение о выплате помощи сельчанам было принято 30 июня - по поручению врио главы республики Артема Здунова. Из резервного фонда пострадавшие получат от 30 до 100 тысяч рублей. На эти цели в район направлено 5,030 миллиона рублей. Еще по 20 тысяч рублей люди получат от минсоцзащиты региона.

Помимо решения проблем оставшихся без крова людей властям пришлось призвать к совести и предпринимателей, поднявших цены на стройматериалы, необходимые землякам для ремонта. В чатах для пострадавших выложены контакты поставщиков, готовых обеспечить сельчан стройматериалами по разумным расценкам. Кроме того, с республиканским минлесхозом прорабатывается вопрос о выделении пострадавшим пиломатериалов.